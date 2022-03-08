Beşiktaş’ta Atiba ve Welinton Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Welinton ve Atiba ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş, 2-2 berabere biten Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Welinton ve Atiba Hutchinson’ın durumları ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Welinton’un uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba’nın ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İki futbolcunun da ligde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

“Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton’un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba’nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”