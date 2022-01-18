Beşiktaş’ta deplasman alarmı

Siyah-beyazlılar, 10 maçta 5 yenilgi alırken 4 kez berabere kaldı ve sadece 1 defa kazandı. 7 puan alabilen Kartal, 23 puan kaybederek büyük hayal kırıklığı yarattı.

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Önder Karavel'nin teknik direktörlüğünde yeni bir döneme giriş yapan Beşiktaş, bugün hafta içi mesaisinde Karagümrük'e konuk olacak. Mücadele İstanbul'da oynanacak ama siyah-beyazlıların bu sezonki dış saha performansı kara kara düşündürüyor. Bugüne dek deplasmanda 10 maça çıkan Kartal, sadece 1 galibiyet aldı. O mücadele de 5. haftadaki 3-2 kazanılan Antalyaspor maçıydı. 10 maçta 5 kez mağlup olan Kartal'ın 4 beraberliği var.

FOBİSİNİ YENECEK

Sadece 7 puan hanesine yazdırabilen siyah-beyazlılar, 23 puan kaybetti. Bu durum lig sıralamasındaki yerine direkt etki etti. İstanbul ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı maçlarda kazanamayan Beşiktaş, Başakşehir'e 3-2 yenildi. Fenerbahçe'yle 2-2 ve Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Karaveli ve ekibi, sezonun geri kalan bölümünde deplasmanlardaki kötü gidişata son verip üst sıralara tırmanmak için oyuncularını özel motive edecek.

ELKESON İDDİASI

Beşiktaş yönetimi, inişli-çıkışlı bir performans gösteren Michy Batshuayi'ye alternatif bir golcü için fırsat transferi arıyor. Çin'de Guanzghou formasıyla 185 maçta 122 gol atmayı başaran Elkeson'un kulüpsüz olması yönetimi harekete geçirdi. Siyah-beyazlı idareciler,

sambacının yıllık maaşı konusunda menajeriyle temasa geçecek.