Beşiktaş’ta kazanma vakti! İşte Sivasspor maçı 11’i…

Ligde üst üste 2 maçında 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkıyor.

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ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Ajax deplasmanından puansız yurda dönen Beşiktaş, bugün Sivasspor'u konuk ediyor. Üst üste yaşanan sakatlıklarla fren yapan Kartal, Yiğidolar karşısında kazanıp ligde 2 maçlık galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor. Vida, Alex Teixeira ve Necip'in sakatlıktan kurtulup kadroda yer almasının sevinci yaşanırken Teknik Direktör Sergen Yalçın, milli ara öncesi bir kez daha sakatlık şoku yaşamak istemiyor.

Vida ile Teixeira'yı ilk 11'de görevlendirecek olan Yalçın, Necip'i kulübede başlatıp sonra oyuna dahil edecek. Sakatlıkları süren Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal kadroda yer almadı. 2-1'lik Altay mağlubiyetiyle ligde

ilk yenilgisini alan Kara Kartal, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

TEK HAYALİM BEŞİKTAŞ

FEYENOORD ile attığı gol sonrası yaptığı sevinç hareketiyle Sergen Yalçın'ı akıllara getiren Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etti. Milli futbolcu, “Ben Beşiktaş taraftarıyım. Sergen Yalçın büyük bir futbolcuydu. Chelsea'ye 2 tane güzel golü vardı.

Türk futbolu için çok büyük bir isim Sergen Yalçın. Benim hayalim Beşiktaş'ta oynamak” dedi.

KENDİ OYUNUMUZU GÖSTERİN

ÜST üste gelen şanssızlıklarla son maçlarda 11'i kurmakta zorlanan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Sivas maçı öncesi moralli. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Kendi futbolumuzu oynarsak galip geliriz. Çıkın, oynayın ve kazanın. Aklınızda olumsuz düşünceler olmasın. Sadece sahaya odaklanın” ifadelerini kullanan Yalçın, Teixeira'nın dönüşünün ofansif anlamda katkı sağlayacağını düşünüyor.

GENÇ SERDAR YİNE 11’DE

KARTAL'IN son maçlarda adından söz ettiren isimlerden olan 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, bugün de 11'de olacak. Sergen Yalçın, Serdar'ı Vida'yla birlikte savunmanın göbeğinde oynatacak. Ajax maçındaki performansıyla göz dolduran Serdar'ın Montero ile Welinton'ın yokluğunda şans bulacağı öğrenildi.

YİĞİDOLAR FORMDA GELDİ

Sivasspor, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Yiğidolar'da bu zorlu mücadele öncesinde 2 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye ve Leke James siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.