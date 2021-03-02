Beşiktaş’ta primler Ahmet Nur Çebi’den

Son dönemlerde sessiz kaldığı söylenen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon başında olduğu gibi bir kez daha dev bir fedakârlığa imza attı. Çebi'nin şahsi kefalet gösterip kredi çekerek futbolcuların maç başı primlerini cebinden karşıladığı ortaya çıktı.

Başkan Çebi, bu hamlesiyle şampiyonluk yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yle kıyasıya bir yarışın içinde olan futbolcuların moral ve motivasyonunun yükselmesini sağladı. Yöneticiler ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'la sürekli irtibat halinde olan Çebi'nin para konusunda hiçbir huzursuzluğun yaşanmasını istemediğini ifade etti.

Siyah-beyazlıların başkanı, galibiyet serileri ve derbilerde alınacak sonuçlara göre prim sistemini çalıştıracağının sözünü verdi.

BEŞİKTAŞ TAKSİTLİ TEKLİF YAPTI

Antalyaspor’un başarılı futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar, TamSaha dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. Trabzonlu olduğunu ve bu nedenle adının Gökdeniz olduğunu belirten yıldız isim, “Beşiktaş beni istedi ve her konuda da anlaşma sağlandı. İş imzaya kalmıştı. Kocaelispor'un istediği parayı Beşiktaş taksitlerle, Antalyaspor peşin teklif etti. Ben de Antalya'ya transfer oldum” dedi.