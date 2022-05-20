Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Oğuzhan Özyakup ve Domagoj Vida gidiyor…

Beşiktaş, iki önemli futbolcusuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda Oğuzhan Özyakup ve Domagoj Vida ile ilişkinin kesilmesi an meselesi...

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ta yaprak dökümü başladı. Oğuzhan Özyakup ile Domagoj Vida'nın yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesi mümkün gözükmüyor.

Trabzonspor ile anlaşan Ozzie, 2012 yılında geldiği Kartal'a 10 yıllık maceranın ardından veda edecek. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan, Konyaspor maçında son kez Dolmabahçe'nin çimlerine basacak. 310 maça çıkıp 35 gol atan Ozzie, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 3 şampiyonluk yaşadı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün sinyalini verdiği Domagoj Vida'nın ayrılma ihtimali de güçlendi. Hırvat stoperin yönetimin teklif ettiği yeni senelik ücrete sıcak bakmadığı öğrenildi. 2018'de Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli savunmacı, 4 sezon içinde ilk ve son şampiyonluğunu geçen sezon yaşamıştı.

ORTA SAHA ÜRETEMEDİ

BU sezon forvet hattında gol sorunu yaşayan Beşiktaş, orta sahada da verimli olamadı. Geçen yılki şampiyonlukta orta sahada görev alan futbolcular, 30 kez ağları sarsmıştı. Bu yıl Josef 5 ve Ghezzal, N'Koudou ile Texeira 4'er gol atarken Can Bozdoğan da 1 kez ağları buldu.

ABDÜLKERİM’LE YÜZ YÜZE

Kartal’ın transferini istediği Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı, yarın Beşiktaş'a rakip olacak. 3 milyon Euro üzerinden yeşil-beyazlılarla görüşen yönetimin, başarılı futbolcunun temsilcisiyle bir araya geleceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de ikinci Mesut Özil krizi!