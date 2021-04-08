Beşiktaş’tan Ahmet Çakar’ın o tweet’ine tepki! Dava açıldı

Süper Lig’in lideri Beşiktaş’ın 33. hafta maçında Alanyaspor’u 3-0 yenmesinin ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın “Beşiktaş- Alanyaspor maçında futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor…” tweetine siyah-beyazlılar cevap verdi.

Beşiktaş Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamada Çakar’ı dava ettiklerini belirtirken, “Takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır” ifadelerine yer verdi.

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İŞTE BEŞİKTAŞ’IN AHMET ÇAKAR İÇİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

“Faal hakemlik dönemindeki tercihleri taraftarlarımızca bestelere konu olmuş, hakemliği bıraktıktan sonra da birçok skandal ile gündeme gelmiş olan Ahmet Çakar isimli şahıs, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabı ile köşe yazısında, takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır.

Meslek ahlakını yok sayarcasına yapılmış bu açıklamaların “reyting” uğruna yapıldığını düşünmek istiyoruz.

İlgili şahıs hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.”

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