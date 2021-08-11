Beşiktaş’tan ayrılan Umut Nayir, Giresunspor’a imza attı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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GZT Giresunspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Umut Nayir’i kadrosuna kattı. Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvet oyuncusu, siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini feshetmişti.

Yeşil beyazlı ekiple sözleşme imzaladıktan sonra antrenmanda yer alan Umut Nayir için kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunsporumuz Beşiktaş’tan forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.

Beşiktaş’ın Osmanlıspor’dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki golcü, daha önce Bursaspor ve Hajduk Split’te kiralık olarak forma giymişti.