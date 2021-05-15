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Beşiktaş’tan Galatasaray’a Twitter’dan Bird Hunter göndermesi

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, derbi sonrasında Twitter'dan kendilerine göndermede bulunan Galatasaray'a cevap verdi.

Güncellenme: 23:29, 15/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Twitter’dan Bird Hunter göndermesi

Süper Lig’de sezonu aynı puana sahip olduğu Galatasaray’ın önünde averajla şampiyon tamamlayan Beşiktaş’tan maç sonunda Twitter’dan gönderme geldi!

8 Mayıs’ta 3-1 mağlup oldukları maçtan sonra Galatasaray’ın Twitter’dan “Kuş avı” notuyla paylaştığı videoya gönderme yapan Beşiktaş, “Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ” ifadesiyle tweet attı.

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