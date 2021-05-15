Beşiktaş’tan Galatasaray’a Twitter’dan Bird Hunter göndermesi

Süper Lig’de sezonu aynı puana sahip olduğu Galatasaray’ın önünde averajla şampiyon tamamlayan Beşiktaş’tan maç sonunda Twitter’dan gönderme geldi!
8 Mayıs’ta 3-1 mağlup oldukları maçtan sonra Galatasaray’ın Twitter’dan “Kuş avı” notuyla paylaştığı videoya gönderme yapan Beşiktaş, “Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ” ifadesiyle tweet attı.
Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler!
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/fH2Srm9eN8
— Şampiyon Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2021