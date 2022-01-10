Beşiktaş’tan Umut Meraş açıklaması

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Umut Meraş, dün oynanan Çaykur Rizespor maçının 89. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlılar, tedavisi için hastanede kontrolden geçen Umut Meraş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yayımladı.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakada aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde kemik ödemi ve ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”