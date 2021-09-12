Bir İtalyan yazı

Corona virüsün 2020 yılında en çok etkilediği Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya, bir sene sonra sporda tarihi başarılara imzasını attı.

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DERLEYEN: GALİP ÖZTÜRK / NİSAN 2020'de Avrupa için Paskalya, bayram değil adeta matem havasında geçti. Bu ülkelerin en başında ise İtalya geliyordu. Siyasi kaos, ekonomik krizin üzerine o dönemde corona virüsün en kötü etkilediği ülke olan Çizme'de ünlü tenor Andrea Bocelli, Milano'daki katedralde “Umut için müzik” sloganıyla eşsiz konserini seslendirdiğinde bomboş sokaklar, o etkili sesin verdiği hüzünle gözlerimizden akan yaşları engelleyememişti.

130 BİN KAYIP VERDİLER

Avrupa’da bize en çok benzetilen ulus İtalyanlardır. Çok gülerler, çabuk parlarlar ve duygusaldırlar. Onlar da bu corona virüs illetine bizim gibi hazırlıksız yakalandılar. 130 bin civarında vatandaşını bu hastalığa kurban veren ülke ardından 2021'de sporda adeta yıldızlaştı. Birçok dalda kazanılan şampiyonlukları taçlandıran ise olimpiyatlarda ülkenin inanılmaz performansıydı. İtalya bozulan moralini art arda gelen başarılarla düzeltti.

1990'DAKİNDEN DAHA İYİ

İtalyanlar, ev sahibi olduğu 1990 Dünya Kupası için ‘Bir İtalyan yazı' adında bir eser bestelemişti. Ancak ülke için o turnuva beklendiği gibi gitmemiş, yarı finalde Arjantin karşısında 1-1'in ardından seri penaltılarla 4-3 kaybedilmesi adeta matem havası yaratmıştı. O dönemde ülkede Napoli formasıyla efsane olan Maradona'lı Arjantin'in finalde Almanya'ya Brehme'nin golüyle kaybetmesi de üzüntüye neden olmuştu.

FİLEDE 12 YIL SONRA İLK KEZ

Çizme, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda finallere ev sahipliği yapan Sırbistan'ı 3-1'le adeta parkeye gömdü. Bu, İtalya'nın kadın voleybolunda 12 yıl aradan sonra kazandığı ilk şampiyonluk oldu. 22 yaşındaki Paola Egonu, ülkesinin altın madalyaya uzanmasındaki en büyük pay sahiplerinden biriydi. Gök Maviler bu sonuçla tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

144 YILLIK HASRET BİTTİ

İtalya, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gelen başarıyla bir kez daha gururlandı. Tek erkeklerde Matteo Berrettini, turnuvanın 144 yıllık tarihinde ülkesinden final gören ilk raket oldu. 25 yaşındaki tenisçi ayrıca bir Grand Slam'de 1976'da Adriano Panatta'nın ardından finale yükselmeyi başaran ilk İtalyan olma unvanını da elde etti. Berrettini, Wimbledon'daki finalde Novak Djokovic'e dört set süren mücadelede boyun eğdi.

OLİMPİYATTA 40 MADALYA

Avrupa Futbol Şampiyonası gibi corona virüs nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da İtalya son derece başarılıydı. 10 altın, 10 gümüş ve 20 bronzla olimpiyatlarda 40 madalya kazanan ülke, Avrupa Birliği'nin 27 üyesini de geride bıraktı. İtalyanlar ayrıca 1960'taki olimpiyatlarda 36 madalyalık ülke rekorunu da kırdı. Marcell Jacobs, atletizm 100 metre finaline hem ilk ulaşan hem de kazanan ilk İtalyan oldu.

FUTBOLDA MANCINI DOKUNUŞU ETKİSİ

İtalya, bir yıl ertelemeyle oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda fırtına gibi esti. Akdeniz ülkesi, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin yönetiminde, 1968'in ardından ilk şampiyonluğunu kazandı. Gök Maviler, bunun yanı sıra futbolda yenilmezliğini son alınan Litvanya galibiyetiyle 37'ye yükselterek rekorunu sürdürdü. Önceki rekor 35'er maçla İspanya ve Brezilya'ya aitti.