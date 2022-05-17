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Bitcoin reklamı yapan Arda Kardeşler’in cezası belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde para atışını kripto para bitcoin ile gerçekleştiren Arda Kardeşler, 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Yayınlanma: 23:28 - 17 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Bitcoin reklamı yapan Arda Kardeşler’in cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında top-kale seçimindeki para atışında bitcoin reklamı yaptığı gerekçesiyle sevk edildiği PFDK’dan 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Bu cezayla birlikte Arda Kardeşler sezonu kapattı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER’in, Merkez Hakem Kurulu’nun 09.05.2022 tarihli kararı ve Hukuk Müşavirliği’nin 13.05.2022 tarihli sevkine konu eylemi nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 40/1. maddesi ve Futbol Disiplin Talimatının 25/2. maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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