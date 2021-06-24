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Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret ederek, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Terim'i ayrıca eski öğrencisi, milli futbolcu Ozan Kabak da ziyaret etti.

Güncellenme: 21:42, 24/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, mazbatayı almasının ardından çalışmalara başladı. Elmas, bu kapsamda Florya Metin Oktay Tesisleri'ne de bir ziyaret yaptı. Başkan Elmas, Florya'da teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi.

Burak Elmas'a genel kurul üyesi Bahattin Demirbilek eşlik etti.

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OZAN KABAK DA ZİYARET ETTİ

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa’ya transfer olan ve burada futbol hayatını sürdüren Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i ziyaret etti.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim’i ziyaret etti” denildi.

Fatih Terim Futbol Galatasaray
Yayınlanma Tarihi:21:15,