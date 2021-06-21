Burak Elmas’ın Galatasaray başkanlığına giden yolculuğu

Burak Elmas başkan adaylığını açıkladığında birçok platformda taraftarlar ve üyeler, kendisine soğuk, uzak ve olumsuz bakıyordu. Kendisi de bu zorlu sürecin farkındaydı. Bölünmüş bir camia ve küskün bir taraftar topluluğuna kendisini kanıtlamak zorundaydı. Tıpkı son sandığa kadar çekiştiği Eşref Hamamcıoğlu gibi. Bütün bunları özümseyerek yola koyuldu. SÖZCÜ Gazetesi ile yaptığı ilk röportajda şunları söylemişti:

KENDİNİ SİPER ETTİ

“Belki Galatasaray'ı daha iyi bir dönemde tercih etmek isterdim. Ama bu kadar zor dönemde çözümsüz bırakmayacak kadar Galatasaray'ı çok seviyoruz.” Bu sözlerle ateşten gömleği giymeye hazır olduğunu belirtmişti. Önce iletişime açık oldu. Kendisini eleştiren üye ve taraftara karşı barış dili kullandı. Polemikten uzak durdu. Ayrışan camiaya bir bomba koymak yerine bombaya kendini siper etti! Bu yol, onu başarıya götürecekti.

RAKİPLERİN ÖNÜNDE

Tutarlı vaatlerin zamana yayılması gerektiğini camiaya anlattı. Tek başına kurtarıcı rolünü üstlenmediğini her fırsatta paylaştı. Galatasaray'ın kurtuluş reçetesini ekibiyle, ona destek verenlerle ve muhalefetle çözebileceğini anlattı. Seçim sürecinde diğer rakipleri tarafından da takdir gördü. Metin Öztürk ile projelerini paylaşacak kadar yakınlaştılar. Hamamcıoğlu ile birleşmeyi istemeyecek kadar kararlıydı.

MASAYI DEVİRDİ!

Ünal Aysal ve Galatasaray'ın önde gelen isimlerinin davetiyle yapılan zirvede masayı devirerek yola arkadaşlarıyla devam etmesi, dönüm noktasıydı. Başta ekibine, ardından projelerine güvendi. Galatasaray'ın 30 yılını inşa edeceğini söylerken ‘marka'ya yapılacak yatırımları tek tek anlattı. Gayrimenkullerdeki sorunları her başkan gibi irdeleyen Elmas, stada bulduğu isim sponsoruyla da dikkat çekti.

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FİKİR GALİP GELDİ

Galatasaray yönetimi adaylarına GS TV'ye çıkmaları için 500 bin TL ödemeleri şartı koştuğunda polemiğe girmedi. Amatör şubelerde kullanılması şartıyla kulübe 1 milyon TL bağışta bulundu ve diğer adayların arasından sıyrıldı. Eş, dost, ahbap oylarının hükmü bitti. Blok oylar tarih oldu. Derin Galatasaraylılar kaybetti. Fikir galip geldi. Elmas kazanır kazanmaz camiayı birleştirdi.