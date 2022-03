Burak Elmas’tan Fatih Terim, Arda Turan ve Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Gedson Fernandes'i Beşiktaş'ta kaptırmalarından Arda Turan'ın Fatih Terim ile paylaştığı fotoğrafa kadar birçok konuya değinen Elmas, Türk futbolunun batma noktasında olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haber Global televizyonunda bir programa katıldı.

Canlı yayında önemli açıklamalar yapan Başkan Elmas, sarı kırmızılı takımın son durumuna ilişkin önemli ifadeler kullandı. Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde Barcelona ile eşleşmesinden Gedson Fernandes transferine kadar açıklamalar yapan Elmas, takım kaptanı Arda Turan’ın Fatih Terim’le beraber çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmasını eleştirdi. Burak Elmas’ın açıklamalarından satır başları:

“Savaş, çok kötü bir şey. Özellikle bu savaşın mağduru olan masum insanlar, çocuklar, kadınlar bizim içimizi acıtıyorlar. Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak lazım. Galatasaray’ın DNA’sında da sorunları konuşarak aşmak vardır.”

“TÜRK FUTBOLU BATMA NOKTASINDA”

“Galatasaray’ın geleceğini değiştirmek için yola çıktığımızı her zaman söyledik. Beklediğimizden zor zamanlarımız oldu ama biz, Galatasaray’ın sürdürülebilir başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Türk futbolu batma noktasında. Türk futbolunun içinden geçtiği bu zor günlerden ilk çıkanın Galatasaray olması bizim amacımız. Galatasaray’ın eşleşmelerde şansı her zaman yüzde 51’dir. Biz her maça Galatasaray olarak kazanmak ve tur atlamak için çıkarız.”

“EKİBİMİZ BARCELONA’YI TANIYOR”

“Türk spor tarihinin en büyük başarısını Galatasaray elde etmiştir. 20 küsür senedir tekrar edilmemiş ve yanına yaklaşılamamış bir başarıdır bu. Finallerde kupaların alındığı yılların gelmesine ihtiyacımız var. Genç oyuncularımız var, hem onların Avrupa’da tecrübe kazanması için ve Galatasaray’ın başarısı için sahada olacağız. Barcelona’yı iyi tanıyan bir ekibimiz var. En iyi şekilde çalışıyorlar. Umarım iki iyi maç olur ve bir sonraki tura çıkan biz oluruz.”

“BİZLER DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK”

“Bizlerde de hayal kırıklığı yaratan, takımın da potansiyelini yansıtmadığını düşündüğümüz bir sezon yaşıyoruz. Biz, Galatasaray olarak buna pek alışkın değiliz. Rakiplerimiz de bunu yaşıyor. Galatasaray’da inandığımız stratejiye uygun takviyeler yapmalıydık. Devre arasında buna göre hareket ettik. Omar dahil 15 yabancımız vardı ve acil transfer yapmamız gereken mevkiler vardı.”

“GEDSON’U TRANSFER ETSEYDİK…”

“Önceliklerimizi tercih ettik. Gedson da piyasada Galatasaray’a gelmesi mümkün olan oyunculardandı. O şartlara göre transfer olmazdı. Önümüzdeki sene de yabancı sınırı var. 3 yabancı transferi yaptık. Bazı yabancılarla yolları ayırdık. Gedson transferini yapabilirdik, teklif de vardı elimizde. O dönemki mali şartlar doğrultusunda yapmamayı tercih ettik. Pişman değiliz zaten daha erken. Potansiyel yıldız adaylarını Campos, Sensibile ve ekibiyle izlemeye başladık. Gedson’un hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz. Ülkemiz bu tür konularda biraz erken karar veriyor.”

“ARDA O RESMİ KOYMAMALIYDI”

“Arda’nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim.”

“ARDA BAZEN ETKİ ALTINDA KALIYOR”

“Her hatada Galatasaray’ın her değerini sıfırlarsanız, insanları kazanmak yerine yok etmeye çalışırsanız, Galatasaray’ın en önemli gücü olan insan kaynağını kaybedersiniz. Arda’yı yıpratmamak lazım. Arda’yı ileride değişik pozisyonlarda görebileceğimizi umuyorum. En azından üye olması lazım. Her şeyi eleştirilebilir, Galatasaraylılığı eleştirilemez. Duygusal bir kardeşim, bazen etki altında kalıyor olabilir. Galatasaray fotoğraftan zarar görecek kulüp değil”

“MALİYETİ 30 MİLYON EURO OLAN FALCAO’NUN…”

Popülarite uğruna Galatasaray’ın nasıl zararlara uğratıldığını hatırlamak gerek. Maliyeti 30 milyon Euro olan Falcao’nun gelişindeki ve gidişindeki yorumları okuyabilirsiniz. Popüler olmak için adımlar atmayacağız. Türkiye’nin ilk borçsuz ve ilk defa üst üste kar eden kulübü olmak gibi amacımız var. Bazı şeyleri önümüzdeki sene yapmak istiyoruz ama… Galatasaray’ın buradan çıkması için bazı şeyleri çok hızlı yapmamız lazım.”

“PEP, TORRENT ÇÖZER DEDİ”

“Torrent, benim çok fazla detaylı görüşerek karar verdiğim bir hoca. Hem Torrent’in taktik bilgisine hem de yardımcılarına güveniyorum. Sonuna kadar arkalarındayım. Torrent’le, Pep (Guardiola) vasıtasıyla tanıştık. Bana, ‘Futbolda bir sorun varsa, Domenec çözer’ dedi.”

