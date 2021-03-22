Caner Erkin ‘fişek’ gibi döndü! Derbinin gizli kahramanı…

Fenerbahçe’nin ‘Fişek’ lakaplı olaylı futbolcusu Caner Erkin, Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı kalmıştı ve haftalar sonra ilk kez Beşiktaş derbisinde ilk 11’de şans buldu.

Teknik ekibin ve yönetimin ortak kararıyla Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroya alınan tecrübeli sol bek, ilk kez kritik derbide görev aldı ve oynadığı futbolla göz doldurdu. Beşiktaş’ın ilk golünü atan Domagoj Vida, Fenerbahçe’ye beraberliği getiren Ozan Tufan ve karşı karşıya pozisyonlarda birçok kez düelloya girişen Vincent Aboubakar-Altay Bayındır ikilisinin dışında, gecenin gizli kahramanı da Caner Erkin oldu.

90 dakika boyunca sahada kalan 32 yaşındaki milli futbolcu, 104 kez topla buluştu ve her iki takım adına da topla en fazla oynayan oyuncu oldu. Beşiktaş’ın savunma oyuncuları Domagoj Vida 90 kez, Welinton ise 96 kez topla buluşarak Caner Erkin’e en yakın isimler oldular. Yıldız futbolcu aynı zamanda 4 kilit pas vererek yine her iki takım adına da bu alanda en başarılı oyuncu oldu. Beşiktaş’ta ise Rachide Ghezzal ve Adem Ljajic 3 kilit pasla sarı lacivertli futbolcuyu takip etti.

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MİLİMETRİK ASİST

Beşiktaş karşısında Domagoj Vida’nın golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 89. dakikada Ozan Tufan’ın müthiş füzesiyle skoru 1-1’e getirirken, asist yine Caner Erkin’den geldi. Maç içerisinde arkadaşlarından pas alamadığı için zaman zaman alışık olduğumuz tepkili hareketlerine devam eden Erkin, tam böyle bir anda Atilla Szalai’nin pasında sol kanatta topla buluştu. Macar savunmacının pası verdikten sonra ileriye yaptığı koşu sayesinde oluşan koridoru iyi gören Erkin, ceza yayı üzerindeki Ozan Tufan’a yerden sert bir pas vererek golün yaratıcısı oldu. Mücadeleyi yüzde 64 pas isabetiyle tamamlayarak takımın en düşük yüzdeli pas isabet oranlarından birine sahip olan Erkin, buna rağmen Ozan Tufan’a yaptığı asistteki zor pasında başarı sağladı.

Ozan Tufan’ın beraberliği getiren golü #BJKvFB

21 metre

109 kilometre/saat Beşiktaş savunmasının yerleşimi

Szalai’nin, savunmanın dengesini bozan çıkışı Burak Ölmez, Bülent Timurlenk ve Mustafa Doğan’ın değerlendirmeleri. #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/wqWQAk9IjV — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 21, 2021

YİNE ORTALARLA BOMBALADI

Savunma anlamında da maç boyunca sağlam bir görüntü sergileyen deneyimli futbolcu, 5 kez top kapma ve 2 kez tehlike uzaklaştırma istatistiği yakaladı. Birçok kez açtığı ortaların fazla olması nedeniyle eleştirilen Caner Erkin, Beşiktaş maçında da bu özelliğinden vazgeçmedi. Maçın son anlarında sol kanattan yaptığı ortalarla Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatan Erkin, toplam 20 orta açtı ve 4’ünde başarılı oldu. Caner Erkin, sahada yer alan futbolcular arasında bu alanda da açık ara önde görüldü. Milli futbolcudan sonra en fazla orta açan isim Beşiktaş’ın sağ beki Valentin Rosier oldu. Fransız futbolcu açtığı 6 ortanın 3’ünde isabet sağladı.