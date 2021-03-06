CANLI | Beşiktaş Gaziantep FK

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Beşiktaş-Gaziantep FK maçını Mete Kalkavan yönetiyor.

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Beşiktaş 0-0 Gaziantep FK

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 10′ Maxim’in kullandığı serbest vuruşta Olkowski’nin kafası kaleyi bulmadı.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u yenen Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar Gaziantep FK karşısında kazanarak zirve yolundaki yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Ligdeki üç puan hasretine geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında son veren Gaziantep FK ise, zorlu deplasmandan puanla dönerek, orta sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, Montero, N’Sakala, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Mensah, N’Koudou, Hasic, Gökhan

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Miranda, Papy, Tosca, Güray, Vetrih, Rashid, Maxim, Kenan, Dicko

YEDEKLER: Çağlar, Felipe, Sousa, Bilal, Ertuğrul, Oğuz, Zvonimir, Cenk, Furkan, Morais

Beşiktaş’ta Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik isim Cenk Tosun oldu. Gençlerbirliği maçında sakatlanan golcü futbolcunun dizindeki ödem gitti ancak Gaziantep FK karşısında forma giyemiyor. Cenk'in Başakşehir deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor. Gaziantep FK’de ise kırmızı kart cezalısı Mirallas ile birlikte Kana-Bıyık, Jefferson ve Muhammet sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamıyor.

SERGEN YALÇIN’DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Hafta içinde Yeni Malatyaspor karşısına çıkan 11'den 3 değişiklik yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Adem Ljajic'i kadroya dahil etti. Bu oyuncular ilk 11'e dönerken, Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala ve Necip Uysal ise kulübeye geçti.

ZİRVE HESAPLARI

Yeni Malatyaspor deplasmanından Atiba'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, 26 maçta 57 puana ulaşırken, lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetti ve 27 maç sonunda 57 puanda kaldı. Zirve takipçilerinden Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile berabere kalarak, 27 maçta 55 puana ulaşmış oldu.

Hafta içinde aldığı galibiyet ve rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş, ligin güçlü takımlarından Gaziantep FK karşısında 3 puan arıyor. Sezonun ilk yarısında rakibine 3-1 kaybeden Sergen Yalçın'ın ekibi, bu kez rövanşı alarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak istiyor.

EVİNDE KAYIP YOK

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ İSTANBUL’DAN ÇIKMAYACAK

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.