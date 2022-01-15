CANLI | Antalyaspor Fenerbahçe

Antalyaspor-Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 21. haftasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, 2421 gün sonra yeniden sarı-lacivertli kulübün yedek kulübesinde maça çıkıyor. İsmail Kartal, galibiyetle başlamak ve takımını üst sıralara taşımak istiyor. Ligde son 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise kötü seriyi sahasında bitirmeyi hedefliyor.

Antalyaspor 20 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik sonucu elde ettiği 22 puanla Süper Lig’de 15. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 9 galibiyet 5 beraberlik sonucu elde ettiği 32 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig’de 5. sırada yer alıyor.

İki takımın aralarında yaptıkları son 20 karşılaşmanın 5’ini Antalyaspor, 11’ini Fenerbahçe kazanırken 4 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.