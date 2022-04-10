Yıkılmaz Fenerbahçe, derbide Galatasaray’ı da devirdi!

Fenerbahçe, Kadıköy'deki dev derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Lig ikinciliği için son 7 maçta müthiş bir seri yakalayan ve hiç kaybetmeyen sarı lacivertliler, seyircisi önündeki müthiş atmosferde ezeli rakibi Galatasaray'ı devirdi. Kaybetmezlik serisi 8 maça çıkan Kanarya söz konusu süreçte 22 puan topladı.

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Süper Lig’in 32. haftasında Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe ezeli rakibini 2-0 mağlup etti ve müthiş serisini sürdürdü.

Son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde seyircisi önünde derbiyi de kazandı. Son 4 maçtır Kadıköy’de kaybetmeyen Galatasaray kötü geçen sezonda Fenerbahçe’ye de mağlup oldu.

Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 26. dakikada Miha Zajc’ın golü ile öne geçti. Mert Hakan Yandaş’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bright Osayi-Samuel bekletmeden yerden topu Miha Zajc’a gönderdi. Miha Zajc, penaltı noktası gerisinde hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera’nın sağından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

SERDAR DURSUN FARKI 2’YE ÇIKARDI

İlk yarı soyunma odasına 1-0’lık skorla giren sarı lacivertliler ikinci yarıda da baskısını zaman zaman artırdı.

68’de Serdar Dursun’un golü ile fark ikiye çıktı. İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Mert Hakan Yandaş’ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Serdar Dursun, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Fernando Muslera’nın müdahalesine rağmen ağlara yolladı.

Serdar Dursun, Josef’ten (Nisan 2017) bu yana Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a kafa golü atan ilk oyuncu oldu.



Fotoğraflar: Hüseyin Çağlar | Fatih Erdoğdu

86’da Galatasaray’ın golü geçerli sayılmadı. Kerem Aktürkoğlu’nun ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte seken topu önünde bulan Halil Dervişoğlu’nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak pozisyonda Halil Dervişoğlu’nun topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puan Fenerbahçe’nin oldu. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler 59 puanla ikinci sıraya yerleşti. Galatasaray ise 41 puanla 14. sırada kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi ağırlayacak, Galatasaray ise Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

GALATASARAY, 4 MAÇTIR KADIKÖY’DE YENİLMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy’de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanan derbide Kanarya’ya 2-0’lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı.

Galatasaray, geçen sezon Ülker Stadyumu’nda oynanan derbiyi Mustafa Muhammed’in golü ile 1-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE’DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 31’inci haftasında oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre tek değişikliğe gitti. Kartal, Novak’ın yerine Ferdi Kadıoğlu’na forma verdi. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçına şu 11’le çıktı: “Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.”

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın yanı sıra Tisserand, kadroda yer almadı.

FERDİ 6 MAÇ SONRA

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra 11’de görev aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Son olarak Giresunspor maçında 11’de yer alan genç futbolcu, Kayserispor mücadelesine ise sonradan dahil olmuştu.

FIBA AVRUPA LİGİ FİNALİ, DEV EKRANDA İZLENDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı’nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final maçını Ülker Stadı’nda seyircilerle buluşturdu. Mücadele stadın dev ekranlarında canlı olarak izlendi.

SARI-LACİVERTLİLER ZEMİNİ GEZDİ

Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşma öncesinde Ülker Stadyumu zeminine çıkarak kısa süreli gezdi. Mücadeleden yaklaşık 1,5 saat önce sahaya çıkan futbolculara, taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli futbolcular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

TRİBÜNLER DOLU

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk ettiği maçta Ülker Stadyumu tamamen doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri takımlarına tezahüratlar yaparak destek verdi.

TORRENT’TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Süper Lig’in 31’inci haftasında 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. İspanyol teknik adam, sağ bekte Ömer Bayram’ın yerine Omar Elabdellaoui’yi sahaya sürdü.

KEREM AKTÜRKOĞLU 11’DE

Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde 11’de başladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan genç kanat oyuncusunun derbide oynayıp, oynamayacağı hafta boyunca konuşulmuştu. Kerem Aktürkoğlu, sakatlığını atlatması sonrasında Fenerbahçe karşısında ilk 11’de görev aldı.