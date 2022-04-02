CANLI | Galatasaray Fatih Karagümrük

Galatasaray Fatih Karagümrük maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray Fatih Karagümrük maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı Ali Şansalan yönetiyor.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.

İç saha karnesi

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon sahasında 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Aslan, bu mücadelelerde rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü. Cimbom evinde son olarak Beşiktaş ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Son 5 maçta 3 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 5 mücadelede 3 galibiyet elde ederken, 2 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş’ı yendi. Aslan bu iki mağlubiyeti de Konyaspor ve Gaziantep FK karşısında aldı.

İki futbolcu sınırda

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fernando Muslera ile Emre Kılınç, Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.