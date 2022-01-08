CANLI İZLE | Galatasaray-Giresunspor maçı canlı yayın (Süper Lig 20. hafta)

Galatasaray-Giresunspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Galatasaray-Giresunspor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray-Giresunspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor’u konuk edecek. Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray, ligde geride kalan 19 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda aldığı 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Giresunspor ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde devre arasına giren Galatasaray, ikinci yarıya Giresunspor galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılarak seri yakalayıp puan tablosunda üst taraflara yükselme hedefinde… Giresunspor ise zorlu deplasmandan puanla ayrılarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

14. RANDEVU

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak ligin ilk yarısında karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon iç sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aslan bu 9 mücadelede rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray ligde evinde son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve 2-0’lık skorla kazandı.