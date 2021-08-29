CANLI | Kasımpaşa-Galatasaray

Kasımpaşa-Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Kasımpaşa-Galatasaray maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun üçüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa-Galatasaray maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyum’unda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda GZT Giresunspor ile oynanan müsabakada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na uyguladığı fiziki müdahale nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Marcao, tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan kadroda yer almıyor.

Ligde geride kalan iki haftada sarı-kırmızılılar, iki maçı da kazandı. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray seriyi sürdürmek istiyor

Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, lige döndü. Galatasaray, ligde oynadığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Aslan, geçen sezonun son 6 haftasında rakiplerine puan vermemişti.

Bu sezona da iki galibiyetle başlayan Galatasaray’ın ligde toplamda 8 maçlık galibiyet serisi buluyor. İki takım arasında son 11 maçta beraberlik olmaması dikkat çekiyor. Hafta içi transfer edilen Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Vasile Morutan'ın lisansı çıktı ve oynayabilecek.

35. randevu

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 68 golüne, lacivert-beyazlılar 31 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Paşa evinde 1-0, Galatasaray da sahasında 2-1’lik skorla kazandı.

Son 11 maçta beraberlik yok

İki takım arasında oynanan son 11 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti.