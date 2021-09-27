CANLI | Trabzonspor-Alanyaspor

Trabzonspor-Alanyaspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Trabzonspor-Alanyaspor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 7. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor.

Trabzonspor’da kart cezalısı Vitor Hugon’un yanı sıra, sakatlıkları bulunan Dorukhan, Trondsen, Abdulkadir Parmak, Denswil ve Koita bu maçta forma giyemiyor.

11. RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Trabzon’da oynanacak maçla birlikte ligde 11. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Alanyaspor’un, bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Karadeniz ekibi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda turuncu-yeşilliler 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti.

Trabzon’da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 müsabaka konuk takımın üstünlüğüyle biterken, 1 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezon Trabzon’da oynanan maçı Alanyaspor 3-1 kazanmıştı. Alanya’da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR BİR ENGELİ DAHA AŞMAK İSTİYOR

Geçen hafta deplasmanda 81 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Alanyaspor’a karşı olan şansızlığını kırmak isterken, zirve yolunda ise bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.

TRABZONSPOR’DA HEDEF ZİRVE

Süper Lig’de maç eksiğiyle 14 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Trabzonspor, zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş’ın mağlup olduğu haftada Alanyaspor’u yenerek zirve koltuğuna yerleşmeyi hedefliyor.

ABDULLAH AVCI’DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor karşısına, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları İttifak Holding Konyaspor maçındaki ilk 11’inden iki farklı isim ile çıktı.

Deneyimli teknik adam kart cezalısı Hugo’nun yerine savunmada Hüseyin’e, hücum hattında ise Abdülkadir Ömür’ün yerine Djaniny’e forma verdi.

HÜSEYİN TÜRKMEN BU SEZON İLK KEZ

Trabzonspor’da kart cezalısı Vitor Hugo’nun yokluğunda Alanyaspor maçına ilk 11de başlayan Hüseyin Türkmen, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada forma şansı buldu. Hüseyin, son olarak geride kalan sezonun 40’ncı haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giymişti.

SALİH KAVRAZLI İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor’un genç forvet oyuncusu Salih Kavrazlı, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosunda kendine yer buldu.

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KUNTZ DA MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçı için Trabzon’a gelerek, karşılaşmayı Medical Park Stadyumu’ndan takip etti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Maçın hafta içi ve geç saatte olmasının da etkisiyle tribünler önemli oranında boş kaldı. Maça gelen taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.

AĞAOĞLU, OLSEN’E FORMA HEDİYE ETTİ

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1991-92 sezonunda bordo mavili takımın formasının giyinen Danimarkalı eski oyuncuları Lars Olsen’e, Alanyaspor maçı öncesi forma verdi.