CANLI YAYIN | Sivasspor-Dinamo Batumi | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile karşılaşan Sivasspor, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin rövanşında sahaya çıkıyor. Zorlu maçın tüm detayları haberimizde...
UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, Gürcistan takımlarından Dinamo Batumi’yi ağırlıyor. Batum’daki ilk maçı son bölümde bulduğu gollerle 2-1 galip tamamlayarak önemli bir avantaja sahip oldu. Sivas’taki rövanş maçı saat 21.00’da başlayacak ve İspanyol hakem Ricardo De Burgos yönetecek. Kritik maçın canlı yayın anlatımı ve tüm istatikleri haberimizde…
İlk 11’ler belli oldu
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa, Kayode, James
Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion.