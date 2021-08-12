CANLI YAYIN | St. Johnstone-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçında tur için sahaya çıkıyor. St. Johnstone-Galatasaray maçının canlı yayın anlatımı ve detayları anbean haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa’da sıralamamızı yakından ilgilendiren karşılaşmalar öncesi Galatasaray, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında İstanbul’da 1-1 berabere kaldığı İskoç St. Johnstone’a karşı hata yapmak istemiyor. Saat 21.00’de başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılılara turu geçmesi için galibiyet şart. Beraberlik halinde uzatmaya gidilecek. Zorlu St. Johnstone-Galatasaray maçının canlı yayın anlatımı ve tüm istatistikleri anbean haberimizde olacak…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera’nın yerine eldivenleri İsmail Çipe’ye verirken, savunmanın solunda yeni transfer Van Aanholt’u tercih etti. İşte St. Johnstone-Galatasaray maçının ilk 11’leri:

St. Johnstone’un ilk 11’i: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O’Halloran

Galatasaray’ın ilk 11’i: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Feghouli, Arda, Diagne

GALATASARAY’DA EKSİKLER

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Radamel Falcao, iyice gözden düştü. Kendisinden kulüp bulması istenen Kolombiyalı golcü, İskoçya’ya götürülmedi. Aslan’da UEFA’ya bildirilen listede yer almayan Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Ozornwafor kadroda yer almadı. Öte yandan ilk maçta kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera’nın yerine İsmail Çipe ilk 11’de yer alıyor. Aslan, turu geçerse Danimarka’nın Randers takımıyla eşleşecek.