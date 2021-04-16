Çaykur Rizespor, Antalya’da 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanmayı başardı.
Konuk takımın gollerini 3. dakikada İsmail Köybaşı, 5. dakikada Boldrin ve 65. dakikada Sabo kaydetti. Antalyaspor’un golleri ise 33’te Veysel ve 87’de Naldo’dan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 42 puanda kalırken, Çaykur Rizespor ise 39 puanla 13. sıraya yükseldi.
Ligin 36. haftasında Antalyaspor, Salı günü 19.00’da Hatayspor ile deplasmanda; Çaykur Rizespor ise aynı gün 16.00’da Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 3. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza yayı üzerinden sert şutu ağlarla buluştu. 0-1
- 6. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutu filelere gitti. 0-2
- 15. dakikada Podolski'nin ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.
- 32. dakikada ceza alanı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın penaltı noktası üzerine kestiği ortada Veysel Sarı kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2
- 54. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.
- 65. dakikada Abdullah Durak'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sabo'nun şutu ağlara gitti. 1-3
- 85. dakikada Michalak'ın sağ çizgiden ceza alanı arka direğe ortasında Soderlund’un kafa vuruşu kalecide kaldı.
- 87. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Naldo'nun kafa vuruşu ağlara gitti. 2-3
- 90+5. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Dos Santos'un set şutunu kaleci kornere çeldi.