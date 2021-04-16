Çaykur Rizespor, Antalya’da 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanmayı başardı.

Konuk takımın gollerini 3. dakikada İsmail Köybaşı, 5. dakikada Boldrin ve 65. dakikada Sabo kaydetti. Antalyaspor’un golleri ise 33’te Veysel ve 87’de Naldo’dan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 42 puanda kalırken, Çaykur Rizespor ise 39 puanla 13. sıraya yükseldi.

Ligin 36. haftasında Antalyaspor, Salı günü 19.00’da Hatayspor ile deplasmanda; Çaykur Rizespor ise aynı gün 16.00’da Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.

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