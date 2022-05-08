Çaykur Rizespor deplasmanda Yeni Malatya’yı 3 golle geçti

Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de 35. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen iki takımın mücadelesinde 3 puanın sahibi Rizespor oldu.

Karadeniz ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Umar Aminu, 11. dakikada Yusuf Sarı ve 64. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor’un tek golü 45. dakikada Buğra Çağıran’dan geldi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 36’a yükseltti. Yeni Malatyaspor, 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.