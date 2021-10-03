Çaykur Rizespor – Galatasaray maçı öncesi… ‘Sahaya gömeriz’ polemiği

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran gündem yaratan 'Onları sahaya gömeceğiz' sözleri üzerine bir açıklama yaptı.

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Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Çaykur Rizespor’da başkan Tahir Kıran, “Onları sahaya gömeceğiz” sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle daha önce uzun bir süre gerilim yaşayan iki kulübün karşı karşıya geleceği maç öncesi Galatasaray cephesi Rize’nin yemek teklifini reddetmişti. İşte Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’ın açıklamalarından satır başları;

“BURAK BAŞKAN’A MESAJ ATTIM”

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, TV100’e yaptığı açıklamada; “Biz, Galatasaray camiasını Rize’ye davet ettik. Galiba iki kişi geliyorlarmış. Yemeğe davet ettik, onlar da nazik bir şekilde katılamayacaklarını belirttiler. Burak başkana da whatsapp’tan sesli mesaj gönderdim. ‘Başkan gelmek istiyorsan bekleriz, başımızın üstünde yerin var’ diye mesaj attım. Bizim herhangi bir husumetimiz yok. Bizim bir husumetimiz yok” dedi.

“EN GÜZEL ŞEKİLDE AĞIRLARIZ”

Tahir Kıran ayrıca “Galatasaray camiasından gelenleri en güzel şekilde ağırlayacağız. Galatasaray camiasından dostlarımız var. Bir sıkıntı yok zaten. Suni bir gündem yaratılıyor, gerek yok. Olan problemlerimizi çözdük. Kimseyle problemimiz yok” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR CAMİA İLE HUSUMETİMİZ YOK”

“Galatasaray ile beyaz sayfa açıldı mı?” sorusunu yanıtlayan Tahir Kıran: “Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yine onlar aynı şekilde devam edeceklerse bilemem. Biz elimizden geleni yapıyoruz, zeytin dalı uzatıyoruz. Bizim hiçbir camia ile husumetimiz yok” açıklamasını yaptı.

“BANA AĞIR KÜFÜRLER ETTİRDİLER”

Tahir Kıran Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada ise “Sosyal medyadan, oradan, buradan yazıldığı gibi Galatasaray’a şöyle, böyle bir şey söz konusu değil. Rize halkı, Galatasaray’ı en iyi şekilde ağırlayacaktır. En ufak bir taşkınlık olmayacaktır. Oğulcan Çağlayan için paramızı aldık, konuyu kapattık. Hiçbir zaman yokuşa sürmedim. Önünü kesmek gibi bir şey düşünmedim. Bunlar farklı yansıtıldı. Söylediklerimin başını, sonunu dinlemeden yazıyorlar. Biliyorsun ki Kuran’ı Kerim’de de ‘Namaza durma’ yazıyor ama başında diyor ki ‘Abdestsizken namaza durma’ Orada da lafın başında diyorum ki; ‘İsmini anmak istemiyorum. İsmini anmak istemediğim malum kulüple de maçımız var’ Anmak istemiyorum çünkü ciddi anlamda bana ve aileme sahte hesaplarla küfürler edildi. Şu anda 50-60’a yakın davam var. Sıkıntılarını örtmek için birilerini böyle ortaya atmak, birilerine küfür ettirmek, sövdürmek bu camialara yakışmaz. Sana gece gündüz küfür edilse ne yaparsın? Anmak istemiyorum. Yarın belki Fenerbahçe ile Beşiktaş’la da bunları yaşarız, Allah bilir. Ancak olayın buraya gelmesinin sebebi ben değilim. Burak Elmas da değil. Bunun kim olduğunu siz arayın bulun” dedi.

“SAHAYA GÖMECEĞİZ SÖZÜMDE NE VAR?”

Rizespor Başkanı “Sahaya gömeceğiz sözümde ne var? Rakibine sizi sahaya gömeceğiz diyemez misin? Ne var bunda?” ifadelerini kullandı.