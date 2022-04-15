Çaykur Rizespor’da Gedson Fernandes depremi! Fenerbahçe maçında yok…
Çaykur Rizespor'u yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.
Süper Lig 33. haftasında Kayserispor’a konuk olan Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı öncesi Gedson Fernandes’ten gelen haberle yıkıldı.
Kümede kalma mücadelesi veren Rizespor’da, yıldız futbolcu Gedson Fernandes sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için 34. hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek. Kayserispor karşılaşmasının ikinci yarısında sarı kart gören Gedson Fernandes, ara transferde Beşiktaş’tan kiralandıktan sonra Rizespor’da dikkat çeken bir performans sergiliyordu.