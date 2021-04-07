Cenk Tosun ‘Paşa’ gibi geri döndü

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık ve milli takımda Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla uzun bir süre forma giyemeyen Cenk Tosun, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

2017-2018 sezonunun devre arasında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, iç sahada oynanan maçlarda son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası karşılaşmasında Osmanlıspor'a karşı forma giymişti.

Vodafone Park’ta bir kez daha ‘Tosun Paşa’ müziğini çaldıran Cenk, Alanyaspor filelerini 11. dakikada sarsmayı başardı. Cenk Tosun, 19 golle ilk maçın oynandığı 11 Nisan 2016’dan bu yana Vodafone Park’ta Beşiktaş formasıyla en fazla Süper Lig golü atan oyuncu konumunda.

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan yıldız golcü, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.