Chadli klasını konuşturdu, Başakşehir Kasımpaşa’da hayat buldu: 0-1

Süper Lig 36. hafta kapanış maçında, Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın galibi Başakşehir oldu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Mehmet Topal’ın pasında topla buluşan Nacer Chadli, kaleci Ramazan Köse’nin önde olduğunu görünce ceza yayı üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Belçikalı yıldızın şık golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda Kasımpaşa beraberlik golü için baskılı bir oyun sergilerken, Başakşehir kontrataklarla rakip kalede tehlikeli olmaya çalıştı. Ev sahibi Kasımpaşa oyunun kontrolünü elinde tutsa da, aradığı yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele Başakşehir’in 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

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Bu sonuçla puanını 36 yapan ve 17. sıraya yükselen Başakşehir, 16. sıradaki Kasımpaşa ile arasındaki puan farkını da 1’e indirmeyi başardı ve küme düşme hattının üzerine çıktı.

Başakşehir üst üste iki yenilginin ardından galibiyetle tanışırken, Kasımpaşa’nın 3 puan hasreti 4 maça çıktı. Başakşehir bir sonraki maçında Alanyaspor’u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.