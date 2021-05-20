Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘seyircili maç’ açıklaması

Corona virüsü nedeniyle futbol sahalarına hasret kalan futbolseverler, ‘gelecek sezon maçlar seyircili oynanacak mı?’ sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt geldi.

Ankara’da 2020-21 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında gelecek sezon için müjdeli bir haber de verdi. Erdoğan, “Seyircisiz oynanmak zorunda kalınan maçların taraftar ve futbolcularımızın motivasyonunu etkilediğinin farkındayız. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hazırlıkların sürdüğünü belirten Erdoğan, “Hazırlık çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Gençlerimizin rol model olarak gördüğü siz futbolcularımızdan da tüm dünyada olduğu gibi barışın, kardeşliğin sembolü haline gelmesini temenni ediyoruz. Beşiktaş’ımızı şampiyonluğu dolayısıyla şahsım, çalışma arkadaşlarım ve milletim adına tebrik ediyor, gelecek sezon için Avrupa kupalarında başarılar diliyorum” dedi.

BEŞİKTAŞ’TAN ERDOĞAN’A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sezonu 2 kupayla kapatan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın yöneticileri ile teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 2 kupayı da alan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası lideri Beşiktaş’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş’ı başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile sohbet etti.