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Cyle Larin Beşiktaş’a veda etti

Sözleşmesi sona eren Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, siyah-beyazlı takıma veda etti.

Yayınlanma: 20:49 - 02 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Cyle Larin Beşiktaş’a veda etti

Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Cyle Larin mesajında, “Beraber birçok şey başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum” dedi.

Beşiktaş’ın 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando’dan 1.85 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 27 yaşındaki forvetin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Beşiktaş Cenk Tosun Cyle Larin Futbol İngiltere sosyal medya