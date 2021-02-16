David Alaba ayrılığı resmen açıkladı… İstediği rakam dudak uçuklattı

Alman devi Bayern Münih’te 10 yıldan uzun bir süredir top koşturan Avusturyalı yıldız David Alaba, sezon sonu bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. David Alaba, düzenlediği basın toplantısında gelecek sezon Bayern Münih’te olmayacağını açıkladı.

David Alaba, Austria Wien altyapısında forma giyerken 2008 yılında Bayer Münih’e 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında, 16 yaşında transfer olmuştu. Bayern Münih altyapısında iki yıl oynayan başarılı futbolcu, 2010 yılında profesyonel olmuştu. Bir yıl Hoffenheim’de kiralık oynadıktan sonra 2011 yılında Bavyera ekibine geri dönen Avusturyalı yıldız, takımın değişmez isimleri arasına girmeyi başarmıştı.

Kariyerine orta saha olarak başlayan David Alaba, daha sonra sol bek olarak görev yapmaya başlamıştı. David Alaba, zaman zaman stoper olarak oynamıştı.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan David Alaba, Avrupa’nın devlerini de harekete geçirdi. Piyasa değeri 55 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Paris Saint Germain ve Real Madrid’in, oldukça yüksek bir rakamı gözden çıkarma zorunda olduğu öğrenildi.

Yaz transfer döneminde bu iki takım dışında da talipleri olması beklenen David Alaba’nın, 5 yıl için 110 milyon Euro istediği belirtildi. Yıllık 22 milyon Euro gibi bir rakam talep eden yıldız ismin, gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği şimdiden merak konusu oldu.

GALATASARAY TARAFTARI

David Alaba, Galatasaray’a olan sempatisi ile de tanınıyor. Galatasaray taraftarı olarak yetiştiğini söyleyen David Alaba, zaman zaman da sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Galatasaray Basketbol Takımı’nın 2017 yılında EuroCup maçında Bayern Münih ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulunan David Alaba, “Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum” demişti.