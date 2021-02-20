Denizlispor tek golle kazandı Gençlerbirliği’ni ateşe attı

Ligin bitimine doğru puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki takımın müthiş mücadelesinde kazanan ev sahibi Denizlispor oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadele kazanan 1-0’lık skorla ev sahibi Yukatel Denizlispor oldu.

Yukatel Denizlispor’a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Muris Mesanovic kaydetti.

Ligde üç hafta sonra kazanan Yukatel Denizlispor puanını 21’e yükseltti. Süper Lig’de 8 haftadır kazanamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği 20 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Beşiktaş’a konuk olacak. Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor’u konuk olacak.

İŞTE LİGİN DİBİNDE PUAN DURUMU:

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Sagal orta sahadan aldığı topu driplingle ileri taşıyarak sol kanattan gelen Mesanovic'le buluşturdu. Ceza sahasına giren Mesanovıc’in rakibini geçtikten sonra çektiği sert şutu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

14. dakikada hücuma destek için ileri çıkan Mustafa Yumlu ceza sahasının sol çaprazında aldığı topu ceza alanı ön çizgisinde bulunan Rodallega’ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp auta gitti.

19. dakikada Rodallega'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mesanovic’in rakibini geçtikten sonra sol kale direğine plase şeklinde yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada Furman'ın ceza sahası dışının sol çaprazında kullandığı serbest vuruşta top az farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Soner çektiği şu dışarı çıktı.

73. dakikada yaklaşık 20 metre top süren Rodallega, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Rodallega'nın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.