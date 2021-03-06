Denizlispor Yeni Malatya maçında Zeki Yavru çılgına döndü

‘Yukatel Denizlispor, Spor Toto Süper Ligin 29’uncu hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Rodallega, Recep ve Sacko kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise Mallan ve Tetteh attı. Maçın son bölümünde yaşanan gerginlik ise maça damga vurdu.

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‘BURANIN EKMEĞİNİ YEDİN AYIP!’

Rakibi Tusha Vetona sert bir müdahale yapan ve ardından oyundan alınan Zeki Yavru’ya protokol tribününde oturan bir kişi ‘Sen buranın ekmeğini yedin, yaptığın ayıp, terbiyesiz!’ şeklinde seslendi. Buna çok sinirlenen Zeki, ”Daha paramızı alamadık. Sen ne diyorsun? Sen terbiyesizlik yapma” şeklinde yanıt verdi. 90’ıncı dakikada yaşanan o kavgada Zeki Yavru adeta çileden çıktı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler yaşananlar sonrası 29 yaşındaki oyuncuya sarı kart gösterdi. Yedek kulübesindeki takım arkadaşlarının ve antrenörlerin güçlükle sakinleştirdiği Zeki, soyunma odasına gönderildi.

Akhisar Belediyespor’un ardından Denizlispor’da forma giyen Zeki Yavru sezon başında Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya varmıştı.