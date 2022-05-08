Derbide ortalık karıştı! İrfan Can yere yığıldı…

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbinin hemen başında ortalık karıştı. Tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle İrfan Can Kahveci yerde kaldı, oyun durdu.

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Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği derbide ortalık karıştı.

Mücadelenin 4. dakikasında tribünlerden sahaya yabancı maddeler yağdı.

Derbide sahaya yoğun şekilde atılan maddeler Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’ye isabet etti. Milli futbolcu başına gelen bir yabancı cisim nedeniyle yere yığıldı. 2 dakika sonra bu kez kullanılan köşe vuruşu öncesi yeşil zemine madde yağdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yaşananlar nedeniyle uzun süre hakeme itiraz etti.

Yaşananlar sonrası bir süre duran oyun ortalığın sakinleşmesiyle yeniden başladı.