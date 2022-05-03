Domenec Torrent gemileri yaktı! Tazminatı…

Galatasaray'ın Katalan hocası, tazminatını hatırlattı, ayrılığın fitilini ateşledi. ‘İstenmeyen adam’ durumuna geldiği Cimbom’la yolların ayrılacağını anlayan Domenec Torrent’in, “Kontratıma saygı duyulmalı” sözleri, yönetime açık bir mesaj olarak algılandı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, bu sezonki 14. yenilgisini Sivasspor karşısında yaşadı; bunların yarısı, Fatih Terim'in ardından takımı ‘taktiksel açıdan toparlaması' için göreve getirilen Domenec Torrent dönemindeydi. Torrent, yine çok eleştirildiği bir maçın yani Sivas mağlubiyetinin ardından hem kulüpte yaşananları tüm gerçekliğiyle anlattı hem de kendi ayrılığının fitilini yaktı.

İstifa sorularına, “Kontratımı tamamlamak istiyorum; bilmiyorum kontrata saygı duyma konusunda ne düşünürsünüz…” yanıtını verip tartışma başlattı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ TAZMINAT VAR

Torrent’in hem kendisini getiren mevcut yönetimden hem de kulübün içinde bulunduğu ekonomik ve idari durumdan memnun olmadığını işaret eden sözleri, camiada ‘gemileri yaktı' şeklinde yorumlandı. Katalan çalıştırıcının ifadeleri, istifa etmeyeceğini, kendisinin gönderilmesini isteyenlerin 2.7 milyon Euro'yu aşan tazminatını ödemesi gerektiğine dair bir işaretti. ‘Dome' lakaplı hoca, geldiği günden bu yana tribünlerce protesto ediliyordu. Ayrıca iki başkan adayı da Katalan teknik adamla çalışmayacağını açıklamıştı.

İŞTE TORRENT’İN OLAY SÖZLERİ

Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun; gerçeği yaşamalıyız.

Kendimizi düşen bir uçakta bulduk.

Kulüp tamamen boştu; analiz verileri yoktu. Kâğıtlar saçılmıştı. Bilgisayarlar yok, programlar yok.

Son 1 ayda her şey durdu. Ne transfer ne kiralık oyuncuların durumu.

Aklımızda kontratı biten çok iyi oyuncular vardı ama geç kaldık. Hepsi başka kulüplere gidecek.

Türkiye'de bir günde her şey değişir diyorlar, bizim aklımız almıyor.