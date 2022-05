Domenec Torrent’ten olay sözler! Fatih Terim’e gönderme: Kulüp bomboştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Sivasspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından gündem yaratan açıklamalar yaptı. Kulüpte yaşanan kaos ortamına değinen Torrent, Fatih Terim dönemine de gönderme yaptı.

Süper Lig 35. haftasında Sivasspor’a 3-2 yenilen Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent’in maç sonu isyanı vardı.

Maç içinde kaçırdıkları pozisyonlara değinen ama mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Torrent, Fatih Terim dönemine de gönderme yaptı. “Geldiğimizde analist bile yoktu, kulüp boştu” diyerek kendisinden önce görev yapan Terim’in dönemini eleştiren Torrent, oyuncuların her şeye rağmen karakterli davrandığını belirtti.

Galatasaray’da başkanlık seçimi krizi nedeniyle kulüpte her şeyin durduğunu ve çalışmanın çok zor olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, “Galatasaray’ın 20 yıl öncesini unutun gitsin. Şu anda gerçekliği yaşamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Domenec Torrent’in maç sonu açıklamaları:

“Tamamen düzensiz ve maalesef diyeceğimiz bir maç oldu. Üç tane top içeri girdi, Muslera durduramadı maalesef. Bunları bütün hafta boyunca oyunculara söyledik. Ama oyun stilinden çok kalbimizle oynadık. Ama sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve bunu kabul etmek durumundayım.”

“BİR GÜN ANLATIRIM O ZAMAN ANLARSINIZ”

“Altay maçından sonra da aynı şeyleri söyledim. İlk yarıda 5 tane pozisyon yakalamıştık, hepsi gol olabilirdi. Bu maçta da aynısı oldu, 1,5 kere geldiler ama 3 kere gol attılar. O yüzden Galatasaray bu durumda. İsterseniz size bir gün açarım. Hem içeride hem dışarıda Galatasaray’ı nasıl bulduk. Belki o zaman nedenini anlarsınız.”

“KULÜBÜ BOŞ ŞEKİLDE BULDUK”

“Göreve geldiğimiz de takım tamamen boş haldeydi analisti yok, sanki yangından mal kaçırıyormuş gibi bir ortamdayken 3 tane maçımız oldu gelir gelmez. Bu şekilde bulduk takımı. Oyuncular gerçekten kulübün sahip olduğu en büyük değerler. Biz boş şekilde bulduk kulübü. Onlar sayesinde elimizden geleni yaptık en başta 1 ay boyunca.”

“1 AYDIR ÇALIŞMAK ÇOK ZOR”

“Ama Galatasaray’ın 20 yıl öncesini unutun gitsin. Şu anda gerçekliği yaşamamız lazım. Bizim karşılaştığımız şey kötü durumdaki bir kulüp. Biraz dur demek gerekiyordu, bence dur demeyi başardık. Ama son 1 aydır gerçekten çalışmak çok zor. Büyük vakit kayıplarına sebep olabiliyor. Çünkü kulüp durmuş durumda. Ne transfer yapabiliyoruz, her şey durmuş durumda 1 aydır. Her gün bu şekilde.”

“BU TARZ ÇALIŞMAYA ALIŞIK DEĞİLİZ”

“2 şekilde savunma yapılabilir. Ya Barcelona'ya karşı olduğu gibi hep birlikte geride durarak yapacaksınız. Ya da ileride baskı yapacaksanız, savunma hattının ileride olması gerekiyor. Bugün arada belki 50 metre vardı. Bu önemli bir durum. Böyle maçlarda ben kendimi aştım. Ben mi bunun antrenmanını yaptırmıyorum. Düşüşte olan bir uçakta karşılaştık bu durumla. Burnunu kaldırmaya çalıştık uçağın. Aşağı yukarı başarılı olduk diye düşünüyorum. Bir gün gerçekten düzgün ve detaylı bir şekilde kulübü nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Her gün bütün oyuncular ve biz kulübün bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. İnanın gerçekten kolay değil. Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor” dedi.

“YENİ GELEN İNSANLARLA KONUŞMALIYIZ”

“Kontratım var. Benim için normal bir durum değil. İşimi yapmaya devam edeceğim. Aklımızda çok iyi oyuncular vardı. Türkiye'de ve bazı liglerde insanların bilmediği isimler vardı. Ama artık geç kaldık. Artık başka takımlarla anlaşmaya başladılar. Ben durumdan sıkıldım, Galatasaray'dan değil. Teknik ekip ve çalışanlar her şeyini vermeye çalışıyor. Normal bir şekilde devam etmiyor işler. Benim elimde olan bir durum yok. Yeni başkan nasıl devam etmek, kim gelir, bununla ilgili elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler. Haklarıdır. Ben de ekibim de, İstanbul'da ve burada olmaktan çok mutluyuz. Kontratımız boyunca kalmak istiyoruz. Tabii ki de yeni gelen insanlarla oturup konuşmalıyız. Küçük kulüplerden örnek de veriyorum, hiçbirinde bu kadar uzun süre bir şeyin yapılmadığına rastlamadım. İyi bir sportif direktör transfer ettik ve mayıs ayında bir sonraki sezonun kadrosu yüzde 90 bitmiş olmalı” diyerek sözlerini sürdürdü.

“BİLGİSAYARLAR VE PROGRAMLAR YOKTU”

“Biz rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar ve programlar yoktu. Akademiden 2 analist getirdik. Oyuncular ve arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. Geldikten sonra 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içinde aynı zamanda bilgisayarlar için özel programlar almamız gerekti. 5, 6 kilo vermiş oyuncular var. İlk 3 maçta takım nasıl bir düşüşteydi, biliyorsunuz. Ben gerçekleri ve olanları, verilerle söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ama fiziken toparlamış durumdayız. Son 11 yılda güzel takımlarla çalışma şansı bulmuştum. Onlarda yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz burada. Fizik ve taktik açısından hepsini gösterdik burada. Ufak detaylar bulduğumuz şeyler. Bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düştü. Bu tarz bir şeye alışık değilim. Türkiye'de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden burada olmaktan yorgun değilim. Galatasaray'da olmak benim için onur. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz.”

