Donk, Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek

Kasımpaşa’nın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, bir sonraki hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Mücadelede lacivert-beyazlıların deneyimli futbolcusu Ryan Donk 39. dakikada sarı kart gördü. Ceza sınırında bulunan Donk, 24. haftada deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Kaptan olarak sahaya çıkan Donk, Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika oyunda kaldı.

KASIMPAŞA SERİYE BAĞLADI

Öte yandan Kasımpaşa, Kayserispor karşısında aldığı sonuçla ligdeki galibiyet serini 5 maça çıkarmış oldu.

Söz konusu süreçte Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 2-1, Hatayspor'u ise 3-1 mağlup ederken, deplasmanda Giresunspor'u 2-0, Galatasaray'ı da 3-1'lik skorlarla geçti.

Paşa, son olarak da Kayserispor'u evinde 3-1 yenerek 5’te 5 yaptı ve 15 puanı hanesine yazdırdı.