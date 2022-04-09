Uğur Dündar: Değişime inanan Fenerbahçelilerin adayıyım

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar, Olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı konuşmada kulüpte değişim vurgusu yaptı.

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Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Uğur Dündar “160 yılla yargılanırken, ‘Ne şikesi, memleket elden gidiyor’ diyebilen, o zorlu sürecin hiçbir aşamasında yalnız bırakmadığım efsanevi Başkanımız Aziz Yıldırım'ın, Adalet'e Birlikte Fener Yaktığımız, düzenlediği yürüyüşle, imza kampanyalarıyla, diplomasi trafiğiyle sürece büyük katkılar sunan Değerli Başkanımız Ali Koç'un, eski başkanlarımız Tahsin Kaya'nın, Ali Şen'in, Merhum Faruk Ilgaz'ın, Merhum Emin Cankurtaran'ın adayıyım. Ben, ilgisiyle, desteğiyle beni seçim sürecinde yalnız bırakmayan, değişime inanan tüm Fenerbahçelilerin adayıyım” şeklinde konuştu.

“Değişime inanan tüm Fenerbahçelilerin adayıyım”

Birinin adayı olmadığını ifade eden Uğur Dündar, “160 yılla yargılanırken, “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” diyebilen, o zorlu sürecin hiçbir aşamasında yalnız bırakmadığım efsanevi Başkanımız Aziz Yıldırım'ın, Adalet'e Birlikte Fener Yaktığımız, düzenlediği yürüyüşle, imza kampanyalarıyla, diplomasi trafiğiyle sürece büyük katkılar sunan Değerli Başkanımız Ali Koç'un, eski başkanlarımız Tahsin Kaya'nın, Ali Şen'in, Merhum Faruk Ilgaz'ın, Merhum Emin Cankurtaran'ın adayıyım. Ben, ilgisiyle, desteğiyle beni seçim sürecinde yalnız bırakmayan, değişime inanan tüm Fenerbahçelilerin adayıyım” şeklinde konuştu.

Vefa Bey soyadı gibi küçülüyor

Konuşmasında diğer başkan adayları Nail Kır ve Sait Yılmaz’ı sert bir dille eleştiren Dündar, Vefa Küçük’ü ise sert bir dille eleştirdi. Dündar Küçük’e yönelik olarak “Fenerbahçe'nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Vefa Küçük. Öyle ki, beni düelloya davet ediyor, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. İftiralarda bulunmaktan çekinmiyor, seçim propagandasını direkt olarak benim üzerime kurguluyor. Süreç boyunca kullandığı kelimelere bir bakın: ‘Korkuyor', ‘Karşıma çıkamaz', ‘Rövanş', ‘Hesaplaşma', ‘Sattı', ‘Proje', ‘Kan Davası', ‘Darbe', ‘İhanet' Bunları bana, hepinizin çok yakından tanıdığı Uğur Dündar'a söylüyor ve bu büyük makamı, bu sözcüklerle kirletiyor, küçültüyor! Ve ne yazık ki soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor” şeklinde konuştu.