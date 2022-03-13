Dünya Kupası’nın dijital iletişimini Türkler sağlayacak

Bu yıl 21 Kasım’da Katar’da başlayacak ve birçok “ilk”lerin yer alacağı FIFA Dünya Kupası’nın tüm dijital iletişimi, bir Türk şirket tarafından gerçekleştiriliyor.

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2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. 21 Kasım 2022 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşecek ve 18 Aralık'taki final maçıyla son bulacak 22. FIFA Dünya Kupası, Orta Doğu Bölgesi'nin ilk Dünya Kupası olarak tarihteki yerini aldı. Aynı zamanda pandemi sonrası düzenlenen ilk büyük etkinlik olarak tüm dünyada heyecan yaratan FIFA, 3 milyonu aşkın fiziksel izleyicinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarlarla dijital dünyada da buluşmaya hazırlanıyor.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda, stadyumdan aydınlatmaya, havalandırmadan yenilenebilir enerji çözümlerine, web sitesinden dijital içeriklere onlarca farklı alanda yenilikçi teknolojilere ilk kez tanık olacağız. Bugüne kadar gerçekleştirilen en “akıllı” dünya kupası olarak da tarihe geçecek olan dev organizasyonun dijital iletişiminde ise bir Türk ajans GAIA&INFLOW Network da var.

“22 pazardan sorumluyuz”

İki yıl önce uluslararası 13 ajansın katıldığı 22. FIFA Dünya Kupası Sosyal Medya Yönetimi konkurunu kazanan ve Dünya Kupası Tanıtım Komitesi ile sözleşme imzalayan şirket, Arapça konuşan ülkeler başta olmak üzere aralarında Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez bölgelerinin bulunduğu 22 ülkede, dünya kupasının tüm dijital iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Çalışmalara çok öncesinde başladıklarını ve içerik süreçleri, yaratıcı entegrasyon, influencer pazarlama faaliyetleri, dijital reklamlar, sürdürülebilir paydaş iletişimi gibi birçok alanda bu dev organizasyona destek vereceklerini açıklayan INFLOW Network ve GAIA Kurucu Ortağı Neşet Dereli, “Son 1,5 yıldır bu konuya odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İngilizce, Çince ve İspanyolca dillerinde iletişimden sorumlu olan global ajansların gerçekleştirmekle yükümlü oldukları faaliyetlerin toplam 22 pazardaki ana sorumlusuyuz. Bu projemizle spor ve futbol endüstrisinde dünyanın en iyi ajanslarıyla aynı ağı paylaşıyoruz. Tanıtım faaliyetleri kapsamında diğer resmi ajanslarla birlikte hareket ederek, bu organizasyonun global gücünü pekiştirirken, tüm dünyada sürdürülebilir tanıtım faaliyetleri yürütmekten sorumluyuz” dedi.

Globaldeki ilk “Influencer Dünya Kupası”nı da gerçekleştireceklerini ekleyen Dereli, “4 kıtadan oluşturduğumuz influencer takımlarını Doha'da 6 günlük bir turnuva için ağırlayacağız. Bu projeyle 120 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” diye ekledi.

Arap Cub 21'in de influencer iletişimini yapmıştı.

FIFA Dünya Kupası, şirketin bu alandaki ilk tecrübesi değil. Ajans, 2021 yılında da FIFA Arap Cub'21 kapsamında birçok farklı alanda hizmet vermişti. Bunlardan en önemlisinin influencer aktivasyonu olduğunu dile getiren Neşet Dereli, bu kapsamda yapılanları ise şöyle özetledi: “16 farklı Arap ülkesinden influencer isimleri Katar'da ağırladık ve yaklaşık 1 ay süren turnuva kapsamındaki maçlara katılım sağladık. Turnuva süresince Katar'da ağırladığımız influencer'lar toplamda 1.500'den fazla içerik üreterek, hem bölgede ilk kez gerçekleşen kupa heyecanını hem destinasyonun sunduğu deneyimleri takipçileriyle paylaştı.”