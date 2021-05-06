Dünyaca ünlü hesaptan Timsah Arena paylaşımı

Futbolseverlerin büyük ilgi ile takip ettiği ve 36.7 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü sosyal medya hesabı, Bursaspor'un maçlarını oynadığı ve Timsah Arena olarak ün salan Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun görselini paylaştı.

Instagram'ın yanı sıra diğer sosyal medya hesaplarıyla 50 milyonluk bir kitleye hitap eden hesabının yöneticileri, paylaşımın altına ‘Takımı tahmin edebilir misin?’ sorusunu sordu. Paylaşımın altına binlerce yorum geldi. Türk futbolseverler Bursaspor cevabını gecikmeden verirken, yabancı takipçiler farklı yorumlarıyla dikkat çekti.

Bursaspor Kulübü ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi Twitter ve Instagram adresi de sorunun cevabı olarak ‘düşünen yüz’ emojisi koyarak takipçileri ile paylaştı. Bu paylaşımlar sonrası timsah figürlü dünyaca ünlü bir marka da yorumlar kısmına takipteyiz ifadesini simgeleyen bir emoji paylaştı. Bu paylaşım Bursaspor taraftarını sponsorluk anlamında heyecanlandırdı.