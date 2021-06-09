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Ekuban’a İtalya’dan talip var

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Caleb Ekuban, Genoa ve Sampdoria'nın radarına girdi.

Güncellenme: 15:55, 09/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Ekuban’a İtalya’dan talip var

Trabzonspor’un gözde isimleri arasında yer alan Ekuban’a talipler artıyor. Özellikle Avrupa piyasasında birçok takımın listesine giren Ganalı oyuncuyla Genoa ile Sampdoria yakından ilgileniyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre bu iki kulüp, başarılı futbolcuyu kadrolarına katmak için kısa sürede bordo-mavililerle temas kuracak.

Trabzonspor’un da hedeflediği bonservis bedellerine ulaşılması halinde gelecek tekliflere sıcak bakacağı konuşuluyor.

Ekuban, geride kalan sezonda bordo-mavili formayla toplamda 33 maça çıkıp 11 gol, 4 asist yaptı.

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