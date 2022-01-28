Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu! Kırmızı ve penaltı 2 kez iptal…

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeri'nde oynanan Ekvador-Brezilya maçına hakem kararları damga vurdu. 2 kez kırmızı kart çıkaran ve penaltı veren hakemi VAR kararları engelledi. İlginç karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 15. haftasında Ekvador ile Brezilya karşı karşıya geldi. Estadio Rodrigo Paz Delgado Stadı’nda oynanan maçta baştan sona yaşananlar geceye damga vurdu. 2 kez penaltı ve kırmızı karttan vazgeçilen mücadele 1-1 sona erdi.

Oldukça büyük heyecana sahne olan maçta Brezilya 6. dakikada öne geçerken 15. dakikada Ekvador’dan Dominguez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 20. dakikada ise Brezilya’dan Emerson Royal, ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. İki takımda kalan 70 dakikayı 10 kişi oynadı. Maçta dakikalar 31’i gösterirken Alisson’un, Fenerbahçeli Valencia’ya yaptığı hareket sonrası bir kırmızı kart daha çıktı ve penaltı kararı verildi. Ancak VAR incelemesinin ardından her iki karar da iptal edildi. Alisson’un kartı sarıya döndü ve ilk yarı 1-0 Brezilya üstünlüğüyle tamamlandı.

PENALTI VE KIRMIZI 2. KEZ İPTAL OLDU

İkinci yarıda Ekvador gol bulmak için oldukça iyi ataklar yaptı ve 75’te Felix Torres maça eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Brezilya kalecisi Alisson, bu kez Preciado’ya yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesiyle bir kez daha her iki karar da iptal edildi ve sahalarda ender rastlanan bu karşılaşma 1-1 sona erdi.

Öte yandan Fenerbahçeli Enner Valencia, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla Brezilya 36 puana yükselirken Ekvador ise 24 puana çıktı. Brezilya Dünya Kupası biletini daha önce elde etmişti. Ekvador’un ise Dünya Kupası’na katılmak için şansı halen devam ediyor.