Emiliano Sala’nın hayatını kaybettiği uçak kazasında suçlu bulundu…

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma sonucunda açılan davada, uçuş organizatörü David Henderson suçlu bulundu.

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Tarihler 21 Ocak 2019’u gösterirken Premier Lig ekiplerinden Cardiff City’ye imza atmak için Fransa’dan ayrılan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın hikayesi dramatik şekilde son bulmuştu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes forması giyen 28 yaşındaki Sala transferi için imzaya gittiği İngiltere’ye varamadan geçirdiği uçak kazası nedeniyle hayatını kaybetmişti. Manş Denizi’nde kaybolan uçağın enkazının yeri 3 Şubat’ta belirlenmiş ve 6 Şubat’ta Sala’nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Dünya çapında büyük bir yasa neden olan olayın görülen duruşmasında karar çıktı.

İZİNSİZ UÇUŞ ORGANİZE ETTİĞİ GEREKÇESİYLE…

Mahkeme oy çokluğu ile aldığı kararda uçuş organizatörü David Henderson’u suçlu buldu. Cardiff Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan David Henderson (67) jüri tarafından ‘izinsiz uçuş organize ettiği' gerekçesiyle mahkum edildi.

Menajer William McKay'le seyahati organize ettiğini belirten Henderson, suçunu daha önce itiraf etmişti. Normal şartlarda uçuşu gerçekleştirmesi için görüşülen 67 yaşındaki pilot David Henderson’un eşiyle birlikte Paris’ta olması sebebiyle kazada bulunamayan pilot David Ibbotson’ı görevlendirdiği belirtilmişti.

CEZASI 12 KASIM’DA BELİRLENECEK

Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın pilotu David Ibbotson’un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı ve uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıkmıştı. Jüri tarafından suçlu bulunan Henderson’ın ceza duruşması 12 Kasım’da yapılacak. Henderson’a uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan en fazla beş yıl, en az iki yıl hapis cezası verilebilecek.

KAZADA NELER YAŞANMIŞTI?

Pilot David Ibbotson ve Sala’nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu. 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat’ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala’ya ait olduğu tespit edilmişti. Ibbotson’ın cesedi ise bulunamamıştı.