Emre Belözoğlu’ndan Burak Yılmaz paylaşımı
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, uzun yıllar birlikte forma giydiği Burak Yılmaz'ın Milli Takım'ı bırakma kararının ardından bir destek paylaşımı yaptı.
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Milli Takım’da uzun yıllar birlikte forma giydiği Burak Yılmaz’a destek paylaşımı yaptı.
Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu, Portekiz maçında penaltı kaçıran Burak Yılmaz için destek paylaşımı yaptı.
Belözoğlu, Milli Takım’da uzun yıllar birlikte forma giydiği golcü futbolcuyla beraber çekilen fotoğrafını paylaşırken Burak Yılmaz’ın kafasına kral tacı ekledi.