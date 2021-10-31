Enes Ünal, Getafe’ye sezonun ilk galibiyetini getirdi
Geçen hafta attığı golle Getafe'ye 1 puan getiren Enes Ünal, Espanyol karşısında da 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu.
İspanya La Liga’nın 12. haftasında Getafe ile Espanyol karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez’de oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.
Getafe’ye 12. hafta sonunda zaferi getiren golleri milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti. 31 ve 56. dakikalarda sahneye çıkan Enes, galibiyette başrol oynadı. Espanyol’un tek golünü ise 38. dakikada Sergi Gomez kaydetti.
Enes Ünal bu sezon forma giydiği 12 maçta toplam 3 gol attı.
Bu sonucun ardından son sıradaki Getafe 6 puana yükselirken, Espanyol 14 puanda kaldı.
La Liga’nın 13. haftasında Getafe, deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Espanyol ise sahasında Granada’yı ağırlayacak.