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Erdal Torunoğulları açıklama yaptı, Ahmet Nur Çebi cevapsız bıraktı

Beşiktaş'ın bir numaralı gündemi olan Sergen Yalçın konusunda siyah-beyazlı kesimden ilk açıklama geldi! Yönetici Erdal Torunoğulları, konunun maddi olduğunu belirtirken Başkan Ahmet Nur Çebi ise sorulan soruyu cevapsız bıraktı.

Güncellenme: 15:18, 22/06/2021
Spor HaberleriFutbol

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmelerinde olumlu sonuç alamayan yönetimden açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları, TRT Spor’a yaptığı açıklamada görüşmelerde ilerleme olmamasının nedeni olarak maddi konuları gösterdi.

Sözleşmesi biten Sergen Yalçın’ın imza atmaması nedeni olarak gelecek sezon istediği kadronun kurulamayacağı yönünde garanti verilmemesi olarak gösteriliyordu.

Erdal Torunoğulları, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Sağlık sorunlarım nedeniyle Hollanda’da tedavideyim. Sergen Yalçın’ın durumu benimle ilgili bir konu değil. Öğrendiğim kadarıyla maddi konularla ilgili” ifadelerini kullandı.

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AHMET NUR ÇEBİ SORUYU CEVAPSIZ BIRAKTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı’nda yapılan toplantı sonrasında görevini bırakacağını açıkladı. Ancak sorulan Sergen Yalçın sorusunu ise cevapsız bırakarak hızlıca basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

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AYRILIĞI RIDVAN DİLMEN AÇIKLADI!

Sözleşmesi sona eren ve haftalardır Beşiktaş yönetimi ile yeni kontrat konusunda görüşmeleri yapan Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmadığını Rıdvan Dilmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Rıdvan Dilmen şu ifadelere yer verdi:

“Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın ‘Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek' yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, ‘Yazabilirsin Hocam' dedi. ‘Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi.

Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş – Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü. Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım.”

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Yayınlanma Tarihi:15:13,