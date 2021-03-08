Erol Bulut: Daha iyi olabilirdi! Düzeltmemiz gerek

Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor’u deplasmanda 3-0 yenerek lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde 30. haftaya giren Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, mücadeleyi yorumladı.

İlk yarıdaki oyunu beğenen Bulut, ikinci yarıda ise skorun etkisiyle istediklerini yapamadıklarını belirtti. Fenerbahçe’nin teknik patronu, “Daha iyi olabilir miydi, olabilirdi. Bunları düzeltmemiz gerek” dedi. Bulut’un sözleri şöyle;

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“Maça istediğimiz gibi başladık. Baskıyla başlamak istiyorduk ve futbolcularımız da bunu en iyi şekilde yaptık. İlk yarıyı 3-4 yapabilirdik. İkinci yarıda skorun rahatlığıyla topun arkasına iyi geçtik ama baskıyı iyi yapamadık.

İkinci yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Kalemizde pozisyonlar verdik. Kaleci hatasıyla 3. golü bulduk. Pelkas iyi performans gösterdi. Sadece Pelkas değil herkes iyi oynadı. İkinci yarıda oyuna giren arkadaşlarımız iyi katkı sağladı. Daha iyi olabilir miydi, olabilirdi. Bunları düzeltmemiz gerek. Önümüzde 12 haftalık bir süreç var.”