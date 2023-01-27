Erol Bulut’tan veda mesajı

Gaziantep FK ile yollarını ayıran teknik direktör Erol Bulut, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Erol Bulut, veda mesajı yayımladı. Erol Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüple karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını hatırlattı.

Göreve gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bulut, “Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan başta Sayın Adil Sani Konukoğlu, Cevdet Akınal ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız futbolcu kardeşlerime, kulüp personelimize ve bizleri destekleyen-desteklemeyen tüm taraftarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep FK’ye başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (AA)